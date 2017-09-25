В 11 сезоне 14 серии сериала «Теория большого взрыва» после очередной лекции в планетарии у Раджеша появляется красивая девушка. Но проблема в том, что ее бывший муж все еще питает к ней чувства, а Радж не хочет быть злодеем в чужой истории любви.