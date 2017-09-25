В 11 сезоне 12 серии сериала «Теория большого взрыва», чтобы снять с себя ответственность за выбор шафера и подружки невесты, Шелдон и Эми устраивают эксперимент с участием друзей и записывают баллы, которые те зарабатывают, сами того не ведая.