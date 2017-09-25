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Киноафиша Сериалы Теория большого взрыва Сезоны Сезон 11 Серия 12

Теория большого взрыва 2007 - 2019 12 серия 11 сезон

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Все серии 11 сезона «Теория большого взрыва»
Предложение по предложению
Сезон 11 / Серия 1 25 сентября 2017
Реакция на отречение
Сезон 11 / Серия 2 2 октября 2017
Интеграция релаксации
Сезон 11 / Серия 3 9 октября 2017
Взрывная имплозия
Сезон 11 / Серия 4 16 октября 2017
Загрязнение сотрудничества
Сезон 11 / Серия 5 23 октября 2017
Регенерация «Профессора Протона»
Сезон 11 / Серия 6 2 ноября 2017
Методология геологии
Сезон 11 / Серия 7 9 ноября 2017
Отскакушка Теслы
Сезон 11 / Серия 8 16 ноября 2017
Запутанность биткойна
Сезон 11 / Серия 9 30 ноября 2017
Размывание доверия
Сезон 11 / Серия 10 7 декабря 2017
Праздничная ревеберация
Сезон 11 / Серия 11 14 декабря 2017
Брачная метрика
Сезон 11 / Серия 12 4 января 2018
Сольное колебание
Сезон 11 / Серия 13 11 января 2018
Треугольная декомпозиция
Сезон 11 / Серия 14 18 января 2018
Корреляция романизации
Сезон 11 / Серия 15 1 февраля 2018
Неонатальная номенклатура
Сезон 11 / Серия 16 1 марта 2018
Локализация в «Атенейе»
Сезон 11 / Серия 17 8 марта 2018
Волнение из-за Гейтса
Сезон 11 / Серия 18 29 марта 2018
Диссоциация арендаторов
Сезон 11 / Серия 19 5 апреля 2018
Потенциал затворничества
Сезон 11 / Серия 20 12 апреля 2018
Поляризация кометы
Сезон 11 / Серия 21 19 апреля 2018
Денежная недостаточность
Сезон 11 / Серия 22 26 апреля 2018
Семейная реструктуризация
Сезон 11 / Серия 23 3 мая 2018
Асимметрия галстука-бабочки
Сезон 11 / Серия 24 10 мая 2018
О чем cерия

В 11 сезоне 12 серии сериала «Теория большого взрыва», чтобы снять с себя ответственность за выбор шафера и подружки невесты, Шелдон и Эми устраивают эксперимент с участием друзей и записывают баллы, которые те зарабатывают, сами того не ведая.

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