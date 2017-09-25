В 11 сезоне 18 серии сериала «Теория большого взрыва», когда Пенни рассказывает друзьям о том, что в скором времени в ее компанию на день приедет Билл Гейтс, парни решают выследить его в отеле. И только Шелдон уверен, что это первоапрельская шутка.