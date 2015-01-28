В 3 сезоне 3 серии сериала «Американцы» Филип и Элизабет должны поставить прослушивающее устройство в сотовый жертвы. Из-за этого они тоже подвергаются опасности быть раскрытыми ФБР и ЦРУ, ведь им самим придется следовать за сигналом.
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