В 3 сезоне 3 серии сериала «Американцы» Филип и Элизабет должны поставить прослушивающее устройство в сотовый жертвы. Из-за этого они тоже подвергаются опасности быть раскрытыми ФБР и ЦРУ, ведь им самим придется следовать за сигналом.