В 3 сезоне 6 серии сериала «Американцы» Пейдж принимает крещение. Родители сопровождают ее. Впоследствии Тори и Стэн занимаются любовью. Габриэль рассказывает Филипу, что другой его сын сейчас проходит службу в Афганистане.
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