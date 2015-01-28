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Киноафиша Сериалы Американцы Сезоны Сезон 3 Серия 6

Американцы 2013 - 2018 6 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Американцы»
Люди восточного побережья
Сезон 3 / Серия 1 28 января 2015
Багаж
Сезон 3 / Серия 2 4 февраля 2015
Открытый дом
Сезон 3 / Серия 3 11 февраля 2015
Пакетик марихуаны
Сезон 3 / Серия 4 18 февраля 2015
Ход Саланга
Сезон 3 / Серия 5 25 февраля 2015
Рожденный cвыше
Сезон 3 / Серия 6 4 марта 2015
Уолтер Таффет
Сезон 3 / Серия 7 11 марта 2015
Разоблачение
Сезон 3 / Серия 8 18 марта 2015
Мечтают ли почтовые роботы об электроовцах?
Сезон 3 / Серия 9 25 марта 2015
Стингеры
Сезон 3 / Серия 10 1 апреля 2015
Один день из жизни Антона Бакланова
Сезон 3 / Серия 11 8 апреля 2015
Я Абассин Задран
Сезон 3 / Серия 12 15 апреля 2015
8 марта 1983 года
Сезон 3 / Серия 13 22 апреля 2015
О чем cерия

В 3 сезоне 6 серии сериала «Американцы» Пейдж принимает крещение. Родители сопровождают ее. Впоследствии Тори и Стэн занимаются любовью. Габриэль рассказывает Филипу, что другой его сын сейчас проходит службу в Афганистане.

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