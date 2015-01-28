В 3 сезоне 2 серии сериала «Американцы» Дженнингсы избавляются от трупа Аннелизы. Ее гибель влияет на Филипа. Он считает, что Пейдж не нужно вербовать. Они с Элизабет спорят. Нина, которую арестовали за предательство, находится в тюрьме в России.