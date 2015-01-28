В 3 сезоне 4 серии сериала «Американцы» объект нанимает в качестве няни Кимми, дочь руководителя ЦРУ из Афганистана. Филипу дают распоряжение тоже взять на работу Кимми, которая практически одного возраста с Пейдж. Нина находится под давлением.
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