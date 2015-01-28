В 3 сезоне 5 серии сериала «Американцы» Кимми зовет Филипа к себе в дом ночью, когда ее родителей не будет. Габриэль дает ему травку из Афганистана, а также снабжает ценными рекомендациями, как выведать у нее нужные сведения и завербовать Пейдж.