В 3 сезоне 5 серии сериала «Американцы» Кимми зовет Филипа к себе в дом ночью, когда ее родителей не будет. Габриэль дает ему травку из Афганистана, а также снабжает ценными рекомендациями, как выведать у нее нужные сведения и завербовать Пейдж.
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