В 3 сезоне 12 серии сериала «Американцы» Филип и Элизабет вступают в конфронтацию с Пейдж. В офисе Стэна не утихают споры из-за Нины. Пейдж демонстрирует разочарование, и родители решают о том, что ей нужно поехать с Элизабет.