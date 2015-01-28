В 3 сезоне 12 серии сериала «Американцы» Филип и Элизабет вступают в конфронтацию с Пейдж. В офисе Стэна не утихают споры из-за Нины. Пейдж демонстрирует разочарование, и родители решают о том, что ей нужно поехать с Элизабет.
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