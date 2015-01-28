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Киноафиша Сериалы Американцы Сезоны Сезон 3 Серия 9

Американцы 2013 - 2018 9 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Американцы»
Люди восточного побережья
Сезон 3 / Серия 1 28 января 2015
Багаж
Сезон 3 / Серия 2 4 февраля 2015
Открытый дом
Сезон 3 / Серия 3 11 февраля 2015
Пакетик марихуаны
Сезон 3 / Серия 4 18 февраля 2015
Ход Саланга
Сезон 3 / Серия 5 25 февраля 2015
Рожденный cвыше
Сезон 3 / Серия 6 4 марта 2015
Уолтер Таффет
Сезон 3 / Серия 7 11 марта 2015
Разоблачение
Сезон 3 / Серия 8 18 марта 2015
Мечтают ли почтовые роботы об электроовцах?
Сезон 3 / Серия 9 25 марта 2015
Стингеры
Сезон 3 / Серия 10 1 апреля 2015
Один день из жизни Антона Бакланова
Сезон 3 / Серия 11 8 апреля 2015
Я Абассин Задран
Сезон 3 / Серия 12 15 апреля 2015
8 марта 1983 года
Сезон 3 / Серия 13 22 апреля 2015
О чем cерия

В 3 сезоне 9 серии сериала «Американцы» Элизабет рассказывает Гансу, что Тодд заметил его там, где убили Вентера. Опасаясь отстранения, Ханс ликвидирует Тодда. Марта, по всей видимости, собирается вести себя так, словно ничего не случилось.

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