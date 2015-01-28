В 3 сезоне 9 серии сериала «Американцы» Элизабет рассказывает Гансу, что Тодд заметил его там, где убили Вентера. Опасаясь отстранения, Ханс ликвидирует Тодда. Марта, по всей видимости, собирается вести себя так, словно ничего не случилось.
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