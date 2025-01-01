Virginia Наше зеркало разбито, что нам делать? Где, черт возьми, еще два?

Gustav the Magic Mirror Зеркало одно разбил тупица по имени Антони. Зеркало два на кровати с ракушками на голове.

Tony Кровать... с ракушками.

Virginia Морское дно!

Dwarf Librarian Да. Одно упало в Великое Северное море. Думаю, можно смело забыть об этом.

Gustav the Magic Mirror То, что ты ищешь, не видели с тех пор, как это украла Королева.

Tony Королева! Вот что нам нужно.

Prince Wendell Антони, эээ, есть шанс на небольшое печенье?

Tony Ты был очень полезен, просто скажи нам, где мы можем найти Королеву.

Gustav the Magic Mirror Она близко, но не одна. В месте, которое не является ее домом. В замке, вне досягаемости, где когда-то называли Королеву Белоснежкой.