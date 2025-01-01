Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Десятое королевство Цитаты

Цитаты из сериала Десятое королевство

Wolf Нет, нет! "Слабо прожаренное" подразумевает, что его готовили опасно. Когда я говорю "слабо прожаренное", я имею в виду, что нужно просто показать его духовке в ужасе, а затем принести мне.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Играет "Лихорадка субботнего вечера".]
Blue Bell Их называют "Братья Гibb".
Blabberwort А песня: она касается смертельной лихорадки, которая настигает только в субботу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony [о своих намерениях по отношению к Вирджинии] Мне нужно знать, твои намерения честны?
Wolf [очень долгая пауза, пока Волк обдумывает] Нет, не совсем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony Ладно, ладно. Подожди, подожди! У меня есть вопрос! Какой смысл в двери, за которой ужасная смерть? А?
[поднимает жабу]
Frog Убери свои руки от меня!
Tony И что это дает?
Frog Что ты делаешь?
Tony То есть, в чем цель твоей жизни? Просто быть занозой?
Frog Не трогай меня там, только моя девушка меня там трогает!
[Тони бросает жабу через одну из дверей]
Frog УХ!
[Тони захлопывает дверь, раздается мощный взрыв и огненный шар]
Wolf Наверное, это другая.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Virginia Я не собираюсь заводить детей, спасибо большое.
Wolf Ну, немного поздно для этого.
Virginia Что ты имеешь в виду?
Wolf У тебя там маленький волчонок растёт! Маленький пушистик, точно такой же, как я, только намного меньше. Поверь мне. Я волк. Я в этих делах разбираюсь.
Virginia Правда?
Wolf Я просто знаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Virginia "За семерых мужчин она отдала жизнь. Ради одного доброго человека она стала его женой. Подо льдом у водопада Белоснежки лежит самая прекрасная из них всех."
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Virginia Мне трудно доверять людям. Я никогда не хочу прыгать, если не уверена, что кто-то меня поймает.
Wolf О, я тебя поймаю. А если по какой-то причине не смогу, я буду сидеть у твоей постели и заботиться о тебе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Снежная белоснежка Почему я впустил её? Разве я не знал, что она плохая? Знал. Конечно, знал. Но я также понимал, что не смогу всю жизнь держать дверь закрытой только из-за того, что это опасно. Только потому, что есть шанс, что я могу пострадать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony Что с вами, люди? Какое у вас искаженное воспитание? Знаете, почему вы не можете просто сказать: 'Это будет стоить 100 золотых монет'? Почему всегда должно быть: 'Нет! Только если ты снесёшь волшебное яйцо или посчитаешь волосы на заднице этого великана!'?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wolf Вирджиния, прости меня, пожалуйста! Я-Я не хотел быть таким грубым, просто у меня скоро начнётся мой цикл! Видишь ли, раз в месяц я становлюсь очень нерациональным и сердитым, и мне просто хочется сцепиться с кем угодно, кто окажется рядом!
Virginia Звучит знакомо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние строки]
Virginia Я бы хотела сказать, что Волк и я жили долго и счастливо, но наши жизни почти сразу же прервались из-за другой беды в королевствах. Но это не эта история, эта история завершена. И когда ты проживаешь каждый день всем сердцем, тогда ты можешь быть счастливым даже если это лишь на короткое время. Меня зовут Вирджиния, и я живу на краю леса... И это конец первой книги Десятого королевства.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wolf Я вышел на твой след несколько дней назад.
Virginia Но как? Мы прошли через гору.
Wolf Вирджиния, я могу ощущать твой запах даже сквозь время.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Burly Да убирайся ты, эльф!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Virginia Я имею в виду, у меня все еще остается неконтролируемое желание подойти к людям и сказать: "Моя мать бросила меня, когда мне было семь!" Как будто это объясняет все. И я скучаю по ней. И я ненавижу её! И я скучаю по ней... Я была в поезде, он разбился или что-то в этом роде, и никто не пришел меня спасти!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Снежная королева Ты холодна. Ты холодна, Вирджиния. Как ты стала такой холодной? Ты всё ещё заблудилась в лесу. Но такие одинокие, заблудившиеся девочки, как мы, могут спасти себя. Ты стоишь на краю величия.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Салли Пип Если бы моя дверь не была заперта, я бы испугалась, что ты войдёшь в мой дом и подуешь так, что все мои вещи разлетятся!
Волк Где ты живёшь, Салли?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wolf Но ты не понимаешь, меня здесь не будет на следующей неделе!
Dr. Horowitz Ах-ах-ах-ах-ах-ах, ты не испугаешь меня угрозами суицида.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wolf Я всегда хотел это сказать. Любовь всей моей жизни, распусти свои сияющие локоны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Virginia Ты мне реально нравишься. Я тебя очень люблю. И я никогда - никогда не хочу тебе навредить. Я думаю, что люблю тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wolf Масло на языке не тает. Хотя, конечно, оно будет таять. Но очень-очень медленно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Horowitz Теперь я дам тебе слово, и ты скажешь первое, что придёт тебе в голову.
Wolf О, да! О, игра. Да.
Dr. Horowitz Поехали. Дом.
Wolf Готовка.
Dr. Horowitz Трус.
Wolf Курица!
Dr. Horowitz Свадьба.
Wolf Торт.
Dr. Horowitz Мёртвый.
Wolf Мясо.
Dr. Horowitz Сексуальный.
Wolf О, аппетит.
Dr. Horowitz Любовь.
Wolf О! Есть что-то пушистое! Ах, прости, прости, больше одного слова. Начать сначала?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gypsy Queen Тяни его, крутите, пусть растёт. Как река, пусть течёт. Пусть тянет, щиплет и вьётся. Пусть растёт, пока она не ослабнет. Пусть она стонет, кричит и плачет. Пусть она пожелает, чтобы умерла.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wolf [поёт] Пастушка наделала дел, но агнцы милы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wolf Док, я встретил потрясающую девушку, и она мне по-настоящему, по-настоящему, *по-настоящему* нравится. Но дело в том...
Dr. Horowitz Ну, говори, продолжай.
Wolf Я...
Dr. Horowitz Скажи это!
Wolf Не уверен, хочу ли я её любить или съесть её.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wolf У меня такое чувство, что ты всё ещё не полностью мне доверяешь.
Virginia Я вообще не доверяю тебе! Ты пытался съесть мою бабушку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blue Bell Я думаю, мы у неё в кармане.
Burly Что?
Blue Bell Думаю, она нас уменьшила и засунула в спичечный коробок в карман.
Burly Это абсурд. Ты совсем распадаешься на части. Соберись. Как мы можем быть в спичечном коробке, идиот? Где все спички?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blabberwort У меня есть немного карликовой мха. И это действительно снесёт тебе крышу, хотя. Смотри на это. В последний раз, когда я его принимал, я видел фей в течение трёх дней.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snow White Привет, Вирджиния. Ты выглядишь усталой.
Virginia Ты мертва?
Snow White Ну да. Надо сказать, что так оно и есть. Я теперь больше по типу феи-крестной, которая появляется время от времени.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wolf Ты никому не веришь.
Virginia Я тебе не верю, нет.
Wolf Ну, ты можешь не пострадать, но хм, хм, ты тоже не получишь любви.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Restaurant Owner Я величайший повар в Девяти Королевствах! Люди путешествуют сотни миль, чтобы попробовать мою еду!
Wolf Да, только мой спутник из другого измерения, так что не облажайся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wolf Либо мы будем жить долго и счастливо, либо нас убьют ужасные проклятия.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Burly Это может быть долгой пыткой.
Virginia Я скажу тебе все, что захочешь знать.
Burly Сначала пытка, потом разговор. Так лучше. Если спешить с пыткой, все испорчено.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prince Wendell Счастливый конец длился не так долго, как мы надеялись.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Принц Уэнделл Я требую быть счастливым щенком!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Virginia Наше зеркало разбито, что нам делать? Где, черт возьми, еще два?
Gustav the Magic Mirror Зеркало одно разбил тупица по имени Антони. Зеркало два на кровати с ракушками на голове.
Tony Кровать... с ракушками.
Virginia Морское дно!
Dwarf Librarian Да. Одно упало в Великое Северное море. Думаю, можно смело забыть об этом.
Gustav the Magic Mirror То, что ты ищешь, не видели с тех пор, как это украла Королева.
Tony Королева! Вот что нам нужно.
Prince Wendell Антони, эээ, есть шанс на небольшое печенье?
Tony [заикаясь] Нет, нет, нет, эээ...
Tony Ты был очень полезен, просто скажи нам, где мы можем найти Королеву.
Gustav the Magic Mirror Она близко, но не одна. В месте, которое не является ее домом. В замке, вне досягаемости, где когда-то называли Королеву Белоснежкой.
Tony Это замок принца Уэндилла.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prince Wendell Итак, за величайшую храбрость, какую только можно вообразить. За мужество в лицом неумолимой и ужасной опасности, я вручаю своим дорогим друзьям высшие награды моего королевства. Прежде всего, моему временно служащему, Энтони. Мой народ, взгляните на моего друга. Он больше не бездушный и не погружается в самосожаление.
Tony Спасибо.
Prince Wendell Он больше не лысый бесполезный трус, который предпочёл бы бежать, чем сражаться.
Tony Думаю, они поняли.
Prince Wendell Он больше не движим эгоистичной завистью и жадностью.
Tony Уэнделл, медаль.
Prince Wendell Нет. Он героически преобразился. Какой смелый человек может существовать, кроме Энтони Доблестного?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wolf Ты в безопасности, как свинья в кирпичном доме.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Singing Ring [поёт] Ты не сможешь её победить / Ты не сможешь её выбрать / Ты просто безнадёжный лузер!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[после массового отравления]
Е契лая Королева Кто на добавку?
[делает паузу, чтобы осмотреться]
Е契лая Королева Нет?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Губернатор тюрьмы Что, чёрт возьми, ты здесь делаешь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wolf Бекон шипит на железной сковороде!
[поёт]
Wolf Поливай его! Запекай его! Подрумянивай! Откусывай! Жуй! Бросайся на него! Шатни его! Поглощай его! Заверни это вокруг пары куриц, и я *голоден* как волк!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Christine Lewis Жила-была маленькая девочка, которая жила на краю леса. Мама совсем ей не советовала заходить в лес, но знаешь, что она сделала?
Little Virginia Нет.
Christine Lewis Да, знаешь. Она пошла в лес и встретила монстра. И потом она погибла. И все про неё забыли, а мы все жили долго и счастливо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony Нет смысла, этот человек полный идиот.
Village Idiot Если бы это было так. Мой отец был *совершенно* идиотом. Я и то - полуздёров.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wolf [уловив запах Уэндлa в людном ресторане] Я чувствую собаку!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Singing Ring [поёт] Никаких сомнений / и никаких может быть / у нас троих будет малыш. Ура!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Злая королева Я превратила принца Уэнделла в собаку.
Волк Хорошая идея.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Virginia Я сошла с ума. Как я могу говорить с собакой?
[собака по кличке Уэндл дважды лает]
Virginia Да, я сошла. Не пытайся меня успокоить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wolf Не волнуйся, я уже не тот, кем был раньше. Я прошёл обширную терапию. Я понимаю, что использовал еду как замену любви, и у меня есть книги, чтобы это доказать: "Разорвите циклы", "Исцели себя за 7 дней", "Хватит винить себя, пожалуйста", и "Помощь для детей, которые писаются в постель", которую я купил по ошибке. Но у меня все они есть!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Virginia Ну, по крайней мере, хуже быть не может.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Снежная Королева Вы можете загадать одно желание, и я постараюсь его исполнить. Но убедитесь, что вы загадываете правильное.
Вирджиния Хорошо, я желаю... Я желаю, чтобы папина невезение закончилось. О! И чтобы у него больше не болела спина.
Снежная Королева Строго говоря, это два желания. Но пусть будет так.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Принц Уэнделл А каков твой план сейчас, Антоний?
Тони Напиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wolf Волки просто *притворяются*, что делают что-то naughty.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wolf Простите нас, благородный лесоруб, но вы не видели красивую девушку с очень длинными волосами?
Woodsman Я ничего не видел, я слепой.
Tony Слепой лесоруб?
Woodsman Вы когда-нибудь видели, как движется дерево?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony Это не смешно!
Wolf Может, будет смешнее, если продолжим это делать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[встретив деревенского дурака]
Tony У нас что, магниты в карманах? Как мы притягиваем таких людей?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Virginia Если ты подойдёшь хоть на дюйм ближе, клянусь, я закричу на всю катушку.
Wolf Ооох, это называется пустая угроза.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые строки]
Вирджиния [за кадром] Меня зовут Вирджиния... И я живу на краю леса.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony Ладно, мистер Я-не-должен-смотреть-но-я-умею-рубить-дрова, тебя зовут Румпельштильцхен.
Woodsman Нет.
Tony Я сказал: "Румпельштильцхен".
Wolf [раздосадованно и испуганно] Это не его имя!
Woodsman Попробуй еще раз.
Tony О, э, Румпельштильцхен Джуниор?
[Волк вздыхает и качает головой]
Tony Румпельштильцхен Четвертый?
Woodsman Нет.
Tony В имени есть Румпель?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Принц Венделл Антони, я знаю, что это крайне необычно, но не мог бы ты обнять меня, пожалуйста?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Король Троллей Релиш [детям, которые позволили Вирджинии сбежать с его магическими туфлями] Идиоты! Дураки! Я не могу оставить вас на минуту одних! Ваши матери бы вами смешались!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Тони Это всё ещё правильный путь к твоему замку?
Принц Уэнделл Да, эм, я пойду за палкой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Acorn Возможно, ты найдёшь то, что ищешь, внизу.
Virginia Что ты имеешь в виду?
Acorn Я не знаю. Я всегда хотел это сказать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wolf О, позволь успокоить тебя! Теперь, когда я тебя увидел, есть тебя — даже не на повестке дня! Знаю, это неожиданно, но... Как насчёт свидания?
[Вирджиния держит метлу между ними]
Wolf Мы начали плохо, но я беру всю вину на себя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elf Girl Есть три вещи, которые ты не должен делать ни при каких обстоятельствах. Не пей воду.
Elf Girl Не ешь волшебные грибы.
Elf Girl И что бы ты не делал, не засыпай.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Virginia Я умру от длинных волос!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prince Wendell Это был испытание на королевство, и я провалил его с треском.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Evil Queen Вы хотите что-то обсудить?
Prince Wendell Я отказываюсь быть человеком. Я больше не хочу этого делать. Я настаиваю на том, чтобы быть собакой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Густав — волшебное зеркало Ответ я дам лишь тогда, когда вопросы будут заданы в рифму.
Гном-библиотекарь Все ранние зеркала говорят стихами.
Тони Да, конечно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Принц Уэнделл [Нюхая коробку, которую Королева принесла в карету] Это завтрак?
Злая Королева Разве что тебе нравится Троллья голова.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Huntsman Я знаю твою судьбу. Ты задашь вопрос и умрёшь, прежде чем получишь ответ.
Old Elf Кто ты?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Union Leader [входя в шахты гномов] Неведение - не оправдание.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[почему он в тюрьме]
Acorn Угроза насилием. Я очень легко раздражаюсь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Virginia Вы случайно не видели здесь моего отца? О, может он и поет "Whiter Shade of Pale".
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Acorn Прямо 300 ярдов, налево у гниющих кишок, и вы на свободе. Десять, пятнадцать минут максимум.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Снежная Королева Это зеркало покажет тебе то, что ты хочешь и не хочешь видеть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Virginia Меня зовут Вирджиния, и я живу на краю леса. Ну, в каком-то смысле.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Acorn Если тебя зарежут... оставь ножик для меня, ладно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[читающий на надгробии]
Тони Здесь покоится Иван Оптимист.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wolf Я даю тебе своё святое волчье слово.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Поющий Кольцо [поёт] Как же мне хочется задержаться / На пальце у твоей возлюбленной!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tony Ну что, снова время "нарезать фруктовый торт".
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blabberwort [Освободившись от золота] Ах! Резиновые ножки, резиновые ножки!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Злая Королева Надеюсь, тебе нравятся собаки, Уэнделл. Ты собираешься провести остаток своей жизни как одна из них.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Скотт Коэн
Скотт Коэн
Scott Cohen
Джеремайя Биркетт
Джеремайя Биркетт
Jeremiah Birkett
Доун Льюис
Доун Льюис
Dawnn Lewis
Джон Ларрокетт
Джон Ларрокетт
John Larroquette
Кимберли Уильямс-Пэйсли
Кимберли Уильямс-Пэйсли
Kimberly Williams-Paisley
Камрин Менхейм
Камрин Менхейм
Camryn Manheim
Хью О’Горман
Hugh O'Gorman
Люси Панч
Люси Панч
Lucy Punch
Даниэль Лапэйн
Даниэль Лапэйн
Daniel Lapaine
Кейт Роббинс
Kate Robbins
Дайэнн Уист
Дайэнн Уист
Dianne Wiest
Джон Шрапнел
John Shrapnel
Джеймс Космо
Джеймс Космо
James Cosmo
Эд О’Нил
Эд О’Нил
Ed O'Neill
Уорвик Дэвис
Уорвик Дэвис
Warwick Davis
Антония Корригэн
Рутгер Хауэр
Рутгер Хауэр
Rutger Hauer
Грэм Кроуден
Graham Crowden
Jason Tompkins
Когда одна серия длится 3 минуты, можно посмотреть весь сезон за вечер: 5 трендовых мини-драм в формате шортс
«Игра престолов»: пять имён, которые могли раскрыть тайну Джона Сноу, но выбрали молчание — и шестое, о котором говорят легенды
Думали, только «Игра престолов» шокировала зрителя? Вот 5 аниме, где сценарий даже хлеще, чем в хите HBO
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше