Virginia"За семерых мужчин она отдала жизнь. Ради одного доброго человека она стала его женой. Подо льдом у водопада Белоснежки лежит самая прекрасная из них всех."
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
VirginiaМне трудно доверять людям. Я никогда не хочу прыгать, если не уверена, что кто-то меня поймает.
WolfО, я тебя поймаю. А если по какой-то причине не смогу, я буду сидеть у твоей постели и заботиться о тебе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Снежная белоснежкаПочему я впустил её? Разве я не знал, что она плохая? Знал. Конечно, знал. Но я также понимал, что не смогу всю жизнь держать дверь закрытой только из-за того, что это опасно. Только потому, что есть шанс, что я могу пострадать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
TonyЧто с вами, люди? Какое у вас искаженное воспитание? Знаете, почему вы не можете просто сказать: 'Это будет стоить 100 золотых монет'? Почему всегда должно быть: 'Нет! Только если ты снесёшь волшебное яйцо или посчитаешь волосы на заднице этого великана!'?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
WolfВирджиния, прости меня, пожалуйста! Я-Я не хотел быть таким грубым, просто у меня скоро начнётся мой цикл! Видишь ли, раз в месяц я становлюсь очень нерациональным и сердитым, и мне просто хочется сцепиться с кем угодно, кто окажется рядом!
VirginiaЯ бы хотела сказать, что Волк и я жили долго и счастливо, но наши жизни почти сразу же прервались из-за другой беды в королевствах. Но это не эта история, эта история завершена. И когда ты проживаешь каждый день всем сердцем, тогда ты можешь быть счастливым даже если это лишь на короткое время. Меня зовут Вирджиния, и я живу на краю леса... И это конец первой книги Десятого королевства.
VirginiaЯ имею в виду, у меня все еще остается неконтролируемое желание подойти к людям и сказать: "Моя мать бросила меня, когда мне было семь!" Как будто это объясняет все. И я скучаю по ней. И я ненавижу её! И я скучаю по ней... Я была в поезде, он разбился или что-то в этом роде, и никто не пришел меня спасти!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Снежная королеваТы холодна. Ты холодна, Вирджиния. Как ты стала такой холодной? Ты всё ещё заблудилась в лесу. Но такие одинокие, заблудившиеся девочки, как мы, могут спасти себя. Ты стоишь на краю величия.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Салли ПипЕсли бы моя дверь не была заперта, я бы испугалась, что ты войдёшь в мой дом и подуешь так, что все мои вещи разлетятся!
WolfО! Есть что-то пушистое! Ах, прости, прости, больше одного слова. Начать сначала?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gypsy QueenТяни его, крутите, пусть растёт. Как река, пусть течёт. Пусть тянет, щиплет и вьётся. Пусть растёт, пока она не ослабнет. Пусть она стонет, кричит и плачет. Пусть она пожелает, чтобы умерла.
Prince WendellИтак, за величайшую храбрость, какую только можно вообразить. За мужество в лицом неумолимой и ужасной опасности, я вручаю своим дорогим друзьям высшие награды моего королевства. Прежде всего, моему временно служащему, Энтони. Мой народ, взгляните на моего друга. Он больше не бездушный и не погружается в самосожаление.
WolfНе волнуйся, я уже не тот, кем был раньше. Я прошёл обширную терапию. Я понимаю, что использовал еду как замену любви, и у меня есть книги, чтобы это доказать: "Разорвите циклы", "Исцели себя за 7 дней", "Хватит винить себя, пожалуйста", и "Помощь для детей, которые писаются в постель", которую я купил по ошибке. Но у меня все они есть!