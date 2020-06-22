В 1 сезоне 6 серии сериала «Тегеран» с помощью Милада Тамар возвращается в столицу Ирана с целью получения контакта. Здесь она сталкивается с новыми неприятностями, тогда как Фарез расплачивается за смерть Тебризи, сражаясь за свою супругу.
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