В 1 сезоне 6 серии сериала «Тегеран» с помощью Милада Тамар возвращается в столицу Ирана с целью получения контакта. Здесь она сталкивается с новыми неприятностями, тогда как Фарез расплачивается за смерть Тебризи, сражаясь за свою супругу.