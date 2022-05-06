Во 2 сезоне сериала «Тегеран» история об агенте Моссада продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне девушка под прикрытием работала в Тегеране, где должна была провести опасную операцию. Ее миссия — обеспечить неработоспособность местной ПВО, чтобы Израиль сумел ликвидировать иранский ядерный реактор. Однако выполнить это поручение оказалось задачей не из легких. В новом сезоне захватывающие приключения решительной и уверенной в себе Тамар Рабинян продолжатся. Ее ожидают новые секретные задания. Жизнь продолжит испытывать агента Моссада на прочность, но она не из тех, кто пасует перед ударами судьбы.