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Тегеран 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Тегеран
Киноафиша Сериалы Тегеран Сезоны Сезон 2

Tehran 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Тегеран»

Во 2 сезоне сериала «Тегеран» история об агенте Моссада продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне девушка под прикрытием работала в Тегеране, где должна была провести опасную операцию. Ее миссия — обеспечить неработоспособность местной ПВО, чтобы Израиль сумел ликвидировать иранский ядерный реактор. Однако выполнить это поручение оказалось задачей не из легких. В новом сезоне захватывающие приключения решительной и уверенной в себе Тамар Рабинян продолжатся. Ее ожидают новые секретные задания. Жизнь продолжит испытывать агента Моссада на прочность, но она не из тех, кто пасует перед ударами судьбы.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Тегеран График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
13,000
Сезон 2 Серия 1
6 мая 2022
План меняется Change of Plan
Сезон 2 Серия 2
6 мая 2022
Посттравматическое расстройство PTSD
Сезон 2 Серия 3
13 мая 2022
Богатые дети The Rich Kids
Сезон 2 Серия 4
20 мая 2022
Двойная ошибка Double Fault
Сезон 2 Серия 5
27 мая 2022
Выбор Фараза Faraz's Choice
Сезон 2 Серия 6
3 июня 2022
Бетти Betty
Сезон 2 Серия 7
10 июня 2022
Кровавые похороны Blood Funeral
Сезон 2 Серия 8
16 июня 2022
График выхода всех сериалов
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