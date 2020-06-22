В 1 сезоне 5 серии сериала «Тегеран» объединившиеся Тамар и Милад отправляются с коммуной на подпольный рейв, где агенту Моссада предстоит доказать свою верность сопротивлению. Конфликт Фараза и Тебризи достигает критической отметки.
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