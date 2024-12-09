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Тегеран 2020 - 2025, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Тегеран
Киноафиша Сериалы Тегеран Сезоны Сезон 3

Tehran 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 9 декабря 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 3-й сезон сериала «Тегеран»

В 3-м сезоне сериала «Тегеран» международная шпионка Моссада Тамар вновь оказывается в эпицентре опасной игры в кошки-мышки. После трагического завершения прошлого задания женщина не знает, кому она теперь может довериться. Незаконный бизнес Мохаммади устранен раз и навсегда, но Тамар уверена, что на этом история не закончена. Идя против приказа руководства, она продолжает преследовать старого врага. Отношения с Пейманом оказываются под угрозой после того, как он узнает правду. Фараз принимает трудное решение, оказавшись в безвыходной ситуации, а Милада начинает сомневаться в своих приоритетах.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Тегеран График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Радиоактивный мир Radioactive World
Сезон 3 Серия 1
9 декабря 2024
Удар в лицо Punch in the Face
Сезон 3 Серия 2
16 декабря 2024
Львиное логово Lion's Den
Сезон 3 Серия 3
23 декабря 2024
В огонь Into the Fire
Сезон 3 Серия 4
30 декабря 2024
Незаконченное дело Unfinished Business
Сезон 3 Серия 5
6 января 2025
Нет выхода No Way Out
Сезон 3 Серия 6
20 января 2025
Момент истины Nissan's Moment of Truth
Сезон 3 Серия 7
27 января 2025
На краю пропасти On the Brink of the Abyss
Сезон 3 Серия 8
27 января 2025
График выхода всех сериалов
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