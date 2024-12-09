В 3-м сезоне сериала «Тегеран» международная шпионка Моссада Тамар вновь оказывается в эпицентре опасной игры в кошки-мышки. После трагического завершения прошлого задания женщина не знает, кому она теперь может довериться. Незаконный бизнес Мохаммади устранен раз и навсегда, но Тамар уверена, что на этом история не закончена. Идя против приказа руководства, она продолжает преследовать старого врага. Отношения с Пейманом оказываются под угрозой после того, как он узнает правду. Фараз принимает трудное решение, оказавшись в безвыходной ситуации, а Милада начинает сомневаться в своих приоритетах.