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Актеры сериала «Тегеран»

Актеры сериала «Тегеран» Вся информация о сериале
Лираз Чархи
Лираз Чархи Liraz Charhi
Yael Kadosh Менаш Ной
Менаш Ной Menashe Noy
Meir Gorev Шон Тоуб
Шон Тоуб Shaun Toub
Faraz Kamali Навид Негабан
Навид Негабан Navid Negahban
Masoud Tabrizi Араш Маранди
Араш Маранди Arash Marandi
Нив Султан
Нив Султан Niv Sultan
Tamar Rabinyan Шервин Аленаби
Шервин Аленаби Shervin Alenabi
Milad Kahani
Дэни Шер Danny Sher
Реза Диако
Реза Диако Reza Diako
Вассилис Кукалани Vassilis Koukalani
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