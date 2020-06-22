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Киноафиша Сериалы Тегеран Сезоны Сезон 1 Серия 7

Тегеран 2020 7 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Тегеран»
Аварийная посадка в Тегеране
Сезон 1 / Серия 1 22 июня 2020
Кровь на ее руках
Сезон 1 / Серия 2 22 июня 2020
Дочь Ясамин
Сезон 1 / Серия 3 29 июня 2020
Шакира и больной
Сезон 1 / Серия 4 29 июня 2020
Другой Иран
Сезон 1 / Серия 5 6 июля 2020
Инженер
Сезон 1 / Серия 6 13 июля 2020
Отец Тамар
Сезон 1 / Серия 7 20 июля 2020
Пять часов до бомбардировки
Сезон 1 / Серия 8 27 июля 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Тегеран» инцидент в коммуне выбивает Тамар из колеи. Кадош пытается привести агента Моссада в чувства. В Стамбуле ее отец оказывается в шаге от смерти, так как переговоры между Фаразом и разведкой заканчиваются неудачей.

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