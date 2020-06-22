В 1 сезоне 7 серии сериала «Тегеран» инцидент в коммуне выбивает Тамар из колеи. Кадош пытается привести агента Моссада в чувства. В Стамбуле ее отец оказывается в шаге от смерти, так как переговоры между Фаразом и разведкой заканчиваются неудачей.