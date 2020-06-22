В 1 сезоне 7 серии сериала «Тегеран» инцидент в коммуне выбивает Тамар из колеи. Кадош пытается привести агента Моссада в чувства. В Стамбуле ее отец оказывается в шаге от смерти, так как переговоры между Фаразом и разведкой заканчиваются неудачей.
Related video
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
Авторизация по e-mail