В 1 сезоне 3 серии сериала «Тегеран» отчаявшаяся Тамар вынуждена спрятаться в доме родственницы Арезу, оставшейся в Иране и принявшей ислам. Пока агент пытается самостоятельно выбраться страны, по ее следу идут Фараз и Тебризи.
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