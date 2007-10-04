В 3 сезоне 4 серии сериала «Сверхъестественное» Сэм и Дин едут в город, в котором творится нечто странное. Обычные люди вдруг становятся одержимы чем-то, что вынуждает их устраивать хаос и вести себя, как монстры.
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