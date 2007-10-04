В 3 сезоне 1 серии сериала «Сверхъестественное» после финальных событий второго сезона армия демонов оказывается на свободе. Винчестеры должны разобраться с ними, а Сэму еще не дает покоя участь его брата, продавшего душу.
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