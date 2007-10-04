В 3 сезоне 12 серии сериала «Сверхъестественное» Сэм и Дин нагрянули в Колорадо, в номер отеля, где останавливалась Белла. В попытках найти украденный ею кольт, они попадают в руки агента ФБР, который давно мечтал посадить братьев за решетку.
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