В 14 сезоне 5 серии сериала «Сверхъестественное» охотница Мэгги не отметилась после охоты, Сэм с Дином решают поехать по ее следам. На месте их уже ждут Мэри и Бобби. Вместе они находят следы множества пропавших охотников…
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