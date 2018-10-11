В 14 сезоне 11 серии сериала «Сверхъестественное» Ник признает, что уже давно убивает ради удовольствия. Дин проводит время с мамой, готовясь к своему плану запереть себя навсегда, пока он еще может держать Михаила в плену в своей голове.
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