В 14 сезоне 4 серии сериала «Сверхъестественное» маленькая фигурка из магазина комикса оживает и избивает своего владельца. Подозревая злобного призрака, Винчестеры начинают расследование, и все происходящее превращается в сплошной фильм ужасов.
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