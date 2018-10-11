Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Одни на каникулах" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Сверхъестественное Сезоны Сезон 14 Серия 4

Сверхъестественное 2005 - 2020 4 серия 14 сезон

8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 14 сезона «Сверхъестественное»
Чужак в чужой стране
Сезон 14 / Серия 1 11 октября 2018
Боги и монстры
Сезон 14 / Серия 2 18 октября 2018
Шрам
Сезон 14 / Серия 3 25 октября 2018
В идеальном состоянии
Сезон 14 / Серия 4 1 ноября 2018
Кошмарная логика
Сезон 14 / Серия 5 8 ноября 2018
Оптимизм
Сезон 14 / Серия 6 15 ноября 2018
Нечеловеческая сущность
Сезон 14 / Серия 7 29 ноября 2018
Византий
Сезон 14 / Серия 8 6 декабря 2018
Копье
Сезон 14 / Серия 9 13 декабря 2018
Нигилизм
Сезон 14 / Серия 10 17 января 2019
Паршивая овца
Сезон 14 / Серия 11 24 января 2019
Пророк и потеря
Сезон 14 / Серия 12 31 января 2019
Лебанон
Сезон 14 / Серия 13 7 февраля 2019
Уроборос
Сезон 14 / Серия 14 7 марта 2019
Душевный покой
Сезон 14 / Серия 15 14 марта 2019
Не ходите в лес
Сезон 14 / Серия 16 21 марта 2019
Ночь игры
Сезон 14 / Серия 17 4 апреля 2019
Утрата
Сезон 14 / Серия 18 11 апреля 2019
Чертик из табакерки
Сезон 14 / Серия 19 18 апреля 2019
Мориа
Сезон 14 / Серия 20 25 апреля 2019
О чем cерия

В 14 сезоне 4 серии сериала «Сверхъестественное» маленькая фигурка из магазина комикса оживает и избивает своего владельца. Подозревая злобного призрака, Винчестеры начинают расследование, и все происходящее превращается в сплошной фильм ужасов.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
BTS: Yet to Come in Cinemas 16 комментариев
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5 15 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 168 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Приложение киноафиши