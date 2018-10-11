В 14 сезоне 12 серии сериала «Сверхъестественное» Сэм, Кас и Ровена ищут способы изгнать Михаила во всевозможных источниках. Дин тем временем твердо решил уйти. Кас излечивает последнего пророка Донателло, но теперь у него нет души.
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