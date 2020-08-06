В 1 сезоне 7 серии сериала «Звездный путь: нижние палубы» на «Сиритос» прибывает капитан на замену, ею оказывается старая подруга Маринер. Амина приглашает ее на свой звездолет, но во время работы начинает сомневаться в своем предложении.
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