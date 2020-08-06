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Киноафиша Сериалы Звездный путь: Нижние палубы Сезоны Сезон 1 Серия 2

Звездный путь: Нижние палубы 2020 2 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Звездный путь: Нижние палубы»
Второй Контакт
Сезон 1 / Серия 1 6 августа 2020
Посланники
Сезон 1 / Серия 2 13 августа 2020
Временный указ
Сезон 1 / Серия 3 20 августа 2020
Влажный сосуд
Сезон 1 / Серия 4 27 августа 2020
Странствующая стрела Купидона
Сезон 1 / Серия 5 3 сентября 2020
Окончательные провокации
Сезон 1 / Серия 6 10 сентября 2020
Много шума из-за Боймлера
Сезон 1 / Серия 7 17 сентября 2020
Веритас
Сезон 1 / Серия 8 24 сентября 2020
Кризисный момент
Сезон 1 / Серия 9 1 октября 2020
Никаких мелких деталей
Сезон 1 / Серия 10 8 октября 2020
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Звездный путь: нижние палубы» у Боймлера появляются комплексы из-за Маринер. Несмотря на то что он серьезно относится ко всем обязанностям, а девушка делает всю работу спустя рукава, она всегда оказывается лучше него.

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