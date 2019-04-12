В 1 сезоне сериала «Особенный» события разворачиваются вокруг парня по имени Райан. С самого раннего возраста Райан страдает легкой формой церебрального паралича. Кроме того, в старшей школе главный герой осознал, что его тянет к другим мальчикам. Много лет Райан пытался найти свое место в мире, он менял одну работу на другую, но нигде не задерживался подолгу. В конце концов, главный герой решил основать собственный интернет-блог, но и это не принесло ему ожидаемого успеха. Тогда Райан твердо решил начать новую жизнь: полностью изменить себя и свое отношение к окружающему миру.