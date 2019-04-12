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Особенный 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Особенный
Киноафиша Сериалы Особенный Сезоны Сезон 1

Special 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 апреля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Особенный»

В 1 сезоне сериала «Особенный» события разворачиваются вокруг парня по имени Райан. С самого раннего возраста Райан страдает легкой формой церебрального паралича. Кроме того, в старшей школе главный герой осознал, что его тянет к другим мальчикам. Много лет Райан пытался найти свое место в мире, он менял одну работу на другую, но нигде не задерживался подолгу. В конце концов, главный герой решил основать собственный интернет-блог, но и это не принесло ему ожидаемого успеха. Тогда Райан твердо решил начать новую жизнь: полностью изменить себя и свое отношение к окружающему миру.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Особенный График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Первая серия. Церебральный хохотач Chapter One: Cerebral LOLzy
Сезон 1 Серия 1
12 апреля 2019
Вторая серия. Омут Chapter Two: The Deep End
Сезон 1 Серия 2
12 апреля 2019
Третья серия. Бесплатные булочки Chapter Three: Free Scones
Сезон 1 Серия 3
12 апреля 2019
Четвертая серия. Домашняя вечеринка Chapter Four: Housechilling Party
Сезон 1 Серия 4
12 апреля 2019
Пятая серия. Монологи вагины Chapter Five: Vagina Momologues
Сезон 1 Серия 5
12 апреля 2019
Шестая серия. Амбивалентность Chapter Six: Straight Potential
Сезон 1 Серия 6
12 апреля 2019
Седьмая серия. Свидание вслепую и вглухую Chapter Seven: Blind Deaf Date
Сезон 1 Серия 7
12 апреля 2019
Восьмая серия. Сады угейселения Chapter Eight: Gay Gardens
Сезон 1 Серия 8
12 апреля 2019
График выхода всех сериалов
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