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Особенный 2019 - 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Особенный
Киноафиша Сериалы Особенный Сезоны Сезон 2

Special 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 20 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Особенный»

Во 2 сезоне сериала «Особенный» события разворачиваются вокруг парня по имени Райан. С самого детства он страдает легкой степенью церебрального паралича, которая тем не менее сильно сказывается на его качестве жизни и взаимодействии с обществом. Кроме того, Райан — открытый гомосексуал, он не теряет надежды найти себе достойного партнера, несмотря на то, что на личном фронте пока ничего не складывается. В новых эпизодах главному герою удается завязать интересное новое знакомство, неожиданно оно перетекает в роман. Однако все проходит далеко не так гладко, как хотелось бы Райану. Параллельно он пытается наладить отношения с сестрой и пережить тяжелую личную потерю.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Особенный График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
На один день One Day Stand
Сезон 2 Серия 1
20 мая 2021
Мне так не нравится I Don't Like It Like This
Сезон 2 Серия 2
20 мая 2021
Мальчишки есть мальчишки That's the Way the Boys Are
Сезон 2 Серия 3
20 мая 2021
Медленная, но верная смерть Death by a Thousand Cold Cuts
Сезон 2 Серия 4
20 мая 2021
Райан становится «особым» Ryan Joins the Crips
Сезон 2 Серия 5
20 мая 2021
Королевы бала Prom Queens
Сезон 2 Серия 6
20 мая 2021
Почему опять все не готово? Why Is No One Ready?
Сезон 2 Серия 7
20 мая 2021
Конец истории Here's Where the Story Ends
Сезон 2 Серия 8
20 мая 2021
График выхода всех сериалов
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