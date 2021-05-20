Во 2 сезоне сериала «Особенный» события разворачиваются вокруг парня по имени Райан. С самого детства он страдает легкой степенью церебрального паралича, которая тем не менее сильно сказывается на его качестве жизни и взаимодействии с обществом. Кроме того, Райан — открытый гомосексуал, он не теряет надежды найти себе достойного партнера, несмотря на то, что на личном фронте пока ничего не складывается. В новых эпизодах главному герою удается завязать интересное новое знакомство, неожиданно оно перетекает в роман. Однако все проходит далеко не так гладко, как хотелось бы Райану. Параллельно он пытается наладить отношения с сестрой и пережить тяжелую личную потерю.