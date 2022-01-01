В 1 сезоне 2 серии сериала «Совесть» сосед обнаруживает в квартире безжизненное тело Кудрявцева и вызывает команду следователей. Полковник милиции Якушин и капитан Ребров берутся за дело, пытаясь соединить существующие факты в одно целое.
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