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Киноафиша Сериалы Совесть Сезоны Сезон 1 Серия 2

Совесть 1 сезон 2 серия смотреть онлайн

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 26 августа 1974
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 27 августа 1974
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 28 августа 1974
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 29 августа 1974
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 30 августа 1974
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Совесть» сосед обнаруживает в квартире безжизненное тело Кудрявцева и вызывает команду следователей. Полковник милиции Якушин и капитан Ребров берутся за дело, пытаясь соединить существующие факты в одно целое.

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