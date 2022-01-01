В 1 сезоне 5 серии сериала «Совесть» Ребров прибывает в Киев, чтобы поговорить со Степаном Волощуком. В аэропорту он сталкивается с неслучайным прохожим. Дросов находится под серьезными подозрениями, но его непросто будет найти.