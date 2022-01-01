В 1 сезоне 3 серии сериала «Совесть» соседка Валентина обнаруживает важную улику у своего сына. Предмет вызывает интерес у капитана Реброва. В это время Якушин продолжает допросы жителей дома, но не все готовы к открытому разговору.
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