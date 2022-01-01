В 1 сезоне 4 серии сериала «Совесть» следователи допрашивают сына Пурвита, сослуживца Кудрявцева. В ходе разговора раскрываются новые обстоятельства действий Валентина перед смертью, что заставляет ускорить расследование.
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