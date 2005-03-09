В 9 сезоне 10 серии сериала «Южный парк» мистер Мазохист делает предложение руки и сердца большому голубому Элу. Узнав об этом, мистер Гаррисон собирается добиться запрета нетрадиционных браков. Для этого он прибегает к результатам домашней работы.
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