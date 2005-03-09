В 9 сезоне 5 серии сериала «Южный парк» ребята хотят проиграть матчи в бейсбол, чтобы не проводить за этим скучным занятием все летние каникулы. Рэнди в это время затевает состязания с другими родителями на зрительских трибунах.
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