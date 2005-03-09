В 9 сезоне 13 серии сериала «Южный парк» ребята встречают в океанариуме кита, который умеет «разговаривать». Мальчикам приходит в голову освободить его и отправить на родину – на Луну. Серия представляет собой пародию на фильм «Освободите Вилли».
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