В 9 сезоне 1 серии сериала «Южный парк» мистер Гаррисон подвергается операции по смене пола и становится миссис Гаррисон. Своим поступком он случайно дает Кайлу подсказку, каким образом можно присоединиться к баскетбольной команде штата.
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