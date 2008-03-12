В 12 сезоне 4 серии сериала «Южный парк» один из членов Мирового Совета Канады устраивает забастовку из-за того, что к Канаде плохо относятся другие государства. Отныне ответственность за защиту страны берут на себя школьники.
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