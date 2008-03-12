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Киноафиша Сериалы Южный Парк Сезоны Сезон 12 Серия 4

Южный Парк 12 сезон 4 серия смотреть онлайн

Канада бастует
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Все серии 12 сезона «Южный Парк»
Проблема с гландами
Сезон 12 / Серия 1 12 марта 2008
Новая внешность Бритни
Сезон 12 / Серия 2 19 марта 2008
Внушительные буфера
Сезон 12 / Серия 3 26 марта 2008
Канада бастует
Сезон 12 / Серия 4 2 апреля 2008
Фу, член!
Сезон 12 / Серия 5 9 апреля 2008
Конец соединения
Сезон 12 / Серия 6 16 апреля 2008
Улётное время
Сезон 12 / Серия 7 23 апреля 2008
Китайская проблема
Сезон 12 / Серия 8 8 октября 2008
Шоу о раке груди
Сезон 12 / Серия 9 15 октября 2008
Пандемия
Сезон 12 / Серия 10 22 октября 2008
Пандемия 2: Потрясение
Сезон 12 / Серия 11 29 октября 2008
О прошлой ночи
Сезон 12 / Серия 12 5 ноября 2008
Мюзикл начальной школы
Сезон 12 / Серия 13 12 ноября 2008
Ненаказуемый
Сезон 12 / Серия 14 19 ноября 2008
О чем cерия

В 12 сезоне 4 серии сериала «Южный парк» один из членов Мирового Совета Канады устраивает забастовку из-за того, что к Канаде плохо относятся другие государства. Отныне ответственность за защиту страны берут на себя школьники.

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