В 12 сезоне 6 серии сериала «Южный парк» обитатели города пребывают в шоке от того, что у них больше нет возможности выйти во всемирную паутину. Рэнди Марш принимает решение вместе со всем семейством эмигрировать в западные страны.
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