В 12 сезоне 9 серии сериала «Южный парк» Картман смеется над страдающими раком груди, из-за чего Вэнди собирается с ним драться. Картман обещает ей и остальным прийти на побоище, но самому ему боязно проиграть девчонке в этом поединке.
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