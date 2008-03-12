В 12 сезоне 14 серии сериала «Южный парк» Баттерс убежден, что в здании школы ему явился вампир. Он пытается поделиться своим открытием, но никто не хочет его слушать. Ребята-готы злятся из-за того, что другие дети не отличают их от вампиров.
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