В 12 сезоне 14 серии сериала «Южный парк» Баттерс убежден, что в здании школы ему явился вампир. Он пытается поделиться своим открытием, но никто не хочет его слушать. Ребята-готы злятся из-за того, что другие дети не отличают их от вампиров.