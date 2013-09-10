В 6 сезоне 9 серии сериала «Сыны анархии» прокурор осуществляет слежку за клубом. Осознав всю серьезность ситуации, Джекс соглашается на сделку. Между тем Клэй готовится к побегу, а Тара сталкивается с последствиями недавнего решения.
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