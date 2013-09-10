В 6 сезоне 10 серии сериала «Сыны анархии» во взаимоотношениях Тары и Джекса наступает очередной кризис. В результате недопонимания пара оказывается в шаге от развода. У банды из Чарминга возникает конфликт с китайской преступной группировкой.
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