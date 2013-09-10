В 6 сезоне 5 серии сериала «Сыны анархии» Тара договаривается о том, чтобы забота об Авеле в случае ее отъезда перешла к Венди. Во избежание неприятностей Джекс заключает спорный союз. Последствия сделки не заставляют себя ждать.
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