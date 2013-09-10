В 6 сезоне 11 серии сериала «Сыны анархии» заключенному Клэю удается вырваться из тюрьмы, но Бобби тяжело ранен. Джекс выходит из себя, что не устраивает окружного прокурора. Мечтая навсегда покинуть Чарминг, Тара задумывается о сделке.
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