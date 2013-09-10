В 6 сезоне 12 серии сериала «Сыны анархии» клуб близок к тому, чтобы навсегда покинуть оружейный бизнес. Джекс узнает о побеге Тары из Чарминга вместе с детьми. Когда информация о выходе «Сынов» становится известна Альваресу, он обращается к Неро.
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Авторизация по e-mail