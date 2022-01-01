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Киноафиша Сериалы Сыны анархии Актеры и роли

Актеры сериала «Сыны анархии»

Актеры сериала «Сыны анархии» Вся информация о сериале
Рон Перлман
Рон Перлман Ron Perlman
Clarence 'Clay' Morrow Чарли Ханнэм
Чарли Ханнэм Charlie Hunnam
Jackson 'Jax' Teller Мэгги Сифф
Мэгги Сифф Maggie Siff
Tara Knowles Ким Коутс
Ким Коутс Kim Coates
Alex 'Tig' Trager Дреа де Маттео
Дреа де Маттео Drea de Matteo
Wendy Case Джимми Смитс
Джимми Смитс Jimmy Smits
Neron 'Nero' Padilla Питер Уэллер
Питер Уэллер Peter Weller
Charles Barosky Джонни Льюис
Джонни Льюис Johnny Lewis
Kip 'Half-Sack' Epps Марк Бун Джуниор
Марк Бун Джуниор Mark Boone Junior
Robert 'Bobby' Munson Райан Херст
Райан Херст Ryan Hurst
Harry 'Opie' Winston Тео Росси
Тео Росси Theo Rossi
Jean Carlos 'Juice' Ortiz Уильям Лаккинг
Уильям Лаккинг William Lucking
Piermont "Piney" Winston Кэти Сагал
Кэти Сагал Katey Sagal
Gemma Teller Morrow Томми Флэнаган
Томми Флэнаган Tommy Flanagan
Filip 'Chibs' Telford Дэйтон Калли
Дэйтон Калли Dayton Callie
Chief Wayne Unser
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