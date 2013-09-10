В 6 сезоне 8 серии сериала «Сыны анархии» громкое заявление прокурора попадает на первую полосу газеты. После этого на одного из членов банды средь бела дня осуществляется покушение. Стрелок — отец одного из погибших в школе детей.
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