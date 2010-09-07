В 3 сезоне 9 серии сериала «Сыны анархии» противостояние с ирландцами оборачивается для байкеров из Чарминга заключением в ангар. Супруга Клэя собиралась выстрелить Джимми в голову, но его вовремя спасают. Тем временем Тара готовится сделать аборт.
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