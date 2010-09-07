В 3 сезоне 12 серии сериала «Сыны анархии» долгожданный приезд в Чарминг омрачен похищением Тары. Джекс оказывается перед непростым выбором: осуществить месть или защитить провинцию. Между тем агент Стал затевает очередную опасную авантюру.
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